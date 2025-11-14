Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
14.11.2025 15:24
Anadolu Ajansı
AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1038 uyuşturucu hap, 218,9 gram sentetik uyuşturucu, 2,67 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 2'si aranan şahıs olan 7 şüpheli gözaltına alındı.