Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Baskıyla başa çıkmak için biraz daha zamana ihtiyaç var

Ligde son sıralarda bulunan Samsunspor, hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde sürdürüyor.

Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, takımının son durumu ve çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor’un bu sezon Fenerbahçe hariç oynadığı tüm maçları iç sahada kazandığını hatırlatan Markus Gisdol, “Adana Demirspor çok iyi bir takım. Özellikler kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Sadece Fenerbahçe’ye karşı berabere kaldılar. Oradan puanlar almak zor olacaktır. Biz puan ya da puan almak için çok hazırlandık. 7 saat sürecek bir yolcuğumuz olacak. Bunu da iyi organize edip, fiziksel olarak iyi bir oyun göstermek istiyoruz. Sadece taktiksel olarak değil tüm çalışmaları iyi organize edip, o sahadan puan almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.



"BASKIYI KIRMAK VE BASKIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR"



Takımı 1 puanla devraldığını ve biraz daha zamana ihtiyacı olduğunun altını çizen Gisdol, “Ben göreve gelmeden önce takımda neler olduğunu biliyorsunuzdur. 7 maçta sadece 1 puan alınmıştı. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Bu durumlarla alakalı yeterli tecrübem var. Böyle durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz her şeyi kaybedebilirsiniz. Puanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Takımı en iyi şekilde hazırlayıp, başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Kulübün ve takımın içinde bulunduğu durumları kabullenmemiz gerekiyor. Zor bir pozisyondayız. Uzun bir aradan sonra Süper Lig’de olan bir takımdan bahsediyoruz. Belki de sezon boyunca zor geçecek. Bizim için en önemlisi bundan sonra da sezon sonuna kadar bir sonraki adımı nasıl başarılı atabiliriz ona odaklamak olacaktır. Başarılı sonuçlar almak bizim için en önemli şey. Tecrübelerime göre kulüp ligin en alt kısımlarında bulunduğu sürece bu baskıyı kırmak ve başa çıkmak için biraz daha zamana ihtiyaç olacak. Uzun bir süreçten bahsediyorum. Kabullenip, çok çalışıp, bu durumdan çıkacağız.” diye konuştu.

