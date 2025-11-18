Aile sağlığı merkezinde iki hemşireye saldırı
18.11.2025 16:59
DHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde iki hemşire hasta yakınının saldırısına uğradı.
Şanlıurfa'da iki hemşire, hasta yakını tarafından tekme tokat dövüldü.
Olay, Akçakale ilçesi Ekinyazı Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; kan tahlili için aile sağlığı merkezine götürülen Arzu A.'dan kan almak isteyen hemşireler, koldaki damar yolunu bulamayınca hastanın birlikte yaşadığı Yasin T., kanın el üzerinden alınmasını istedi.
Görevli hemşireler, tıbbi işleyişe müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyince, taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin T., hemşireler Murat G. ve Seda K.'ye saldırdı. Tekme tokatlı kavga, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olayda Seda K. dövüldü, Murat G.'nin ise dudağı patladı. Çevreden araya girenlerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Hemşirelerin şikayetiyle Yasin T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
