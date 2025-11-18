Aile sağlığı merkezinde iki hemşireye saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde iki hemşire hasta yakınının saldırısına uğradı.

Olayda Seda K. dövüldü, Murat G.'nin ise dudağı patladı. Çevreden araya girenlerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Hemşirelerin şikayetiyle Yasin T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Akçakale ilçesi Ekinyazı Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; kan tahlili için aile sağlığı merkezine götürülen Arzu A.'dan kan almak isteyen hemşireler, koldaki damar yolunu bulamayınca hastanın birlikte yaşadığı Yasin T., kanın el üzerinden alınmasını istedi.

Şanlıurfa'da iki hemşire , hasta yakını tarafından tekme tokat dövüldü.

YASAL UYARI

AKÇAKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKÇAKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.