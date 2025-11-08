Şanlıurfa'da feci ölüm: Biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında kaldı
08.11.2025 16:48
İHA, AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 19 yaşındaki Nurullah Bertan, biçerdöverin boşalttığı pamuğun altında nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Kırsal Yukarıderen Mahallesi'nde Nurullah Bertan (19), pamuk yüklü römorkta uyudu.
Bu sırada biçerdöver sürücüsü C.O. (38), tarladan topladığı pamuğu römorka boşalttı.
Bertan'ın pamuğun altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.
