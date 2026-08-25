Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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