Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
25.08.2026 17:10
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Abdi Emin Ergün, hayatını kaybetti.
Birecik ilçesinin Asman Kırsal Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Abdi Emin Ergün, dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede güvenlik tedbirleri alan jandarma inceleme başlattı. Ergün'ün cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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