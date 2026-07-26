Sosyal medya tartışması silahlı kavgaya döndü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak kırsal Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre Halil Y. İle akrabası Faruk Y., sosyal medya üzerinden henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Y.,, aynı kırsal mahallede yaşayan Halil Y.'nin babası Sabri Y.'nin evine gitti.

Evdeki tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Faruk Y., silahla Sabri Y.'ye (60) ateş ederek yaraladı.

Kavga esnasında seken mermilerden biri ise tarlada çalışan Mehmet Y.'ye (29) isabet etti.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, Faruk Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.