Şanlıurfa'da 2 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu
28.08.2026 14:20
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Köprübaşı, park halindeki otomobilinden 500 metre mesafesindeki arazide ölü bulundu. Köprübaşı'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi yakınındaki dağlık alanda meydana geldi.
Öğle saatlerinde yol kenarında park halinde ve kapısı açık olan 27 L 1921 plakalı otomobili fark eden bir vatandaş, araca yaklaşık 500 metre mesafedeki arazide yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Köprübaşı'nın vücudunda herhangi bir kurşun veya bıçak izine rastlanmadı.
Şahsın cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YASAL UYARI
EYYÜBIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EYYÜBIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.