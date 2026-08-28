Şanlıurfa'da 2 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi yakınındaki dağlık alanda meydana geldi.

Öğle saatlerinde yol kenarında park halinde ve kapısı açık olan 27 L 1921 plakalı otomobili fark eden bir vatandaş, araca yaklaşık 500 metre mesafedeki arazide yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada, yaşamını yitiren kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki Mehmet Köprübaşı olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Köprübaşı'nın vücudunda herhangi bir kurşun veya bıçak izine rastlanmadı.

Şahsın cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.