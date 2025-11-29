Şanlıurfa’da kavgada ölen kardeşler toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp edildiği öne sürülen Emine Ç., ailesinin yaşadığı eve sığındı.

Bunun üzerine iki aile arasında telefonla tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası İbrahim Halil Ç., silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olduğu belirtilen kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile yeniden çıkan tartışmada damat İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Mahmut ve Reşit Çeki ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli olay sonrası kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mahmut Çeki’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kardeşlerin cansız bedenleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi. Şüpheli İbrahim Halil Ç.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.