Şanlıurfa'da konutta çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken sadece maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.