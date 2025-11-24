Şanlıurfa'da konutta çıkan yangın söndürüldü
24.11.2025 15:47
İHA
Şanlıurfa’da bir meskende çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken sadece maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
