Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan 10 güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

