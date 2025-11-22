Şanlıurfa'da salça yüklü tır alev aldı

Tırın dorsesinde bulunan salça malzemelerinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın ın kısa sürede büyüdü. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 27 Y 4893 plakalı tır, seyir halindeyken dorsesinden yükselen dumanlar nedeniyle emniyet şeridine alındı.

