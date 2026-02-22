Silah kaçakçılığı operasyonunda üç gözaltı
22.02.2026 16:13
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda üç zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 221 değişik çap ve ebatlarda mühimmat, 4 dürbün ve silah üstü dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan üç şüphelinin işlemleri sürüyor.
