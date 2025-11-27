Şanlıurfa’da 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

