Takoran Vadisi su sporlarının merkezi olma yolunda
29.06.2026 16:04
Takoran Vadisi su sporları için önemli bir yer haline geliyor.
Şanlıurfa'nın saklı cenneti Takoran Vadisi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen SUP sporcularını ağırladı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve Fırat Nehri'nin hayat verdiği Takoran Vadisi, doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla her yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak su sporlarının önemli merkezlerinden biri haline geliyor.
Siverek'in "Saklı Cenneti" olarak anılan vadi, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden su sporları tutkunlarının buluşma noktası oldu. Daha önce kano, su altı sporları ve sportif olta balıkçılığı etkinliklerine ev sahipliği yapan bu eşsiz coğrafya, bu kez Türkiye'nin dört bir yanından gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularını ağırladı.
Sessiz yapısı ve elverişli parkuru sayesinde katılımcıların ilgisini çeken Takoran Vadisi'nde, Fırat Nehri'nin sakin sularında kürek çeken sporcular, büyüleyici manzara eşliğinde hem spor yapmanın hem de vadinin doğal ve tarihi zenginliklerini yakından keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Düzenlenen etkinlikler, bölgeyi turizm cazibesi haline getiriyor.
SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'nin en etkileyici parkurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bugüne kadar ülkemizin birçok farklı noktasında Stand Up Paddle yaptım. Ancak Takoran Vadisi, doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Bana bu spor için hangi ülkeyi önerdiğim soruluyor. Ben de 'Hangi ülke değil, Türkiye'de hangi şehir?' diye sormalısınız, diyorum. Takoran Vadisi su sporları için muazzam bir rota. Herkesi bu eşsiz doğayı keşfetmeye davet ediyorum.”
Takoran Vadisi'nde 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak da bölgenin doğa ve spor tutkunlarını kendine çektiğini söyledi. Düzenlenen etkinliklerin bölgenin turizm potansiyeline katkı sunduğu belirtilirken, sporcular da Takoran Vadisi'nin ulusal ve uluslararası su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.
YASAL UYARI
SIVEREK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVEREK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.