Takoran Vadisi su sporlarının merkezi olma yolunda

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde yer alan ve Fırat Nehri'nin hayat verdiği Takoran Vadisi, doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla her yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak su sporlarının önemli merkezlerinden biri haline geliyor.

Siverek'in "Saklı Cenneti" olarak anılan vadi, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden su sporları tutkunlarının buluşma noktası oldu. Daha önce kano, su altı sporları ve sportif olta balıkçılığı etkinliklerine ev sahipliği yapan bu eşsiz coğrafya, bu kez Türkiye 'nin dört bir yanından gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularını ağırladı.

Sessiz yapısı ve elverişli parkuru sayesinde katılımcıların ilgisini çeken Takoran Vadisi'nde, Fırat Nehri'nin sakin sularında kürek çeken sporcular, büyüleyici manzara eşliğinde hem spor yapmanın hem de vadinin doğal ve tarihi zenginliklerini yakından keşfetmenin heyecanını yaşadı.