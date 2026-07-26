Uyuşturucu suçundan aranıyordu. Jandarma operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa Siverek'te yakalanan hükümlünün, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.’nin Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

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