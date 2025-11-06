Yol kenarında erkek cesedi bulundu
06.11.2025 11:31
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında Kadri Yeşiltaş'ın cesedi bulundu.
Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan buldu.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
