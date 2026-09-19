Borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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