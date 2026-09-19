Borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
19.09.2026 15:57
Son Güncelleme: 19.09.2026 15:57
Jandarma, kavganı yaşandıpı bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Şanlıurfa’nın Suruç işlçesinde alacak meselesiyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kavgaya karışanlar aranıyor.
Olay, saat 14.00 sıralarında Suruç ilçesinin kırsal Yaylatepe Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Baki Yıldırım ile Ahmet Ö. silahla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Ahmet Ö. ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yıldırım’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
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