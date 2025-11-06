Şanlıurfa’da hırsızlık: 3 kişi yakalandı
06.11.2025 14:00
İHA
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Çadırkent’te 3 şahıs elektrikli soba çalmaya çalıştı.
Şahıslar 18 adet elektrikli sobayı çalmaya çalıştıkları esnada Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalan 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
