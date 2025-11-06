Şanlıurfa’da hırsızlık: 3 kişi yakalandı

Şahıslar 18 adet elektrikli sobayı çalmaya çalıştıkları esnada Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalan 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

