10 yaşındaki çocuk evlerinin önünde oynarken kayboldu, gölette cansız bedeni bulundu

Yapılan aramalarda Yazen El Cuma’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Yezen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu fark eden ailesi, çevrede arama yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğun bulunması için gölet çevresinde ve suda arama çalışması başlattı.

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