10 yaşındaki çocuk evlerinin önünde oynarken kayboldu, gölette cansız bedeni bulundu
01.09.2026 15:50
Kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine gölette yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Baştuğ Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Suriye uyruklu Yezen El Cuma bir süre sonra ortadan kayboldu.
Durumu fark eden ailesi, çevrede arama yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğun bulunması için gölet çevresinde ve suda arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalarda Yazen El Cuma’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Yezen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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