14 yıldır aranan hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı
08.08.2026 16:27
Son Güncelleme: 08.08.2026 16:31
14 yıldır aranan firari hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı.
Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.U.'nun 14 yıldır arandığı belirlendi.
O.E.U., Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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