14 yıldır aranan hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

YASAL UYARI

VIRANŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VIRANŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.