Halı sahada fenalaşan uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir (26), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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