Halı sahada fenalaşan uzman çavuş hayatını kaybetti
10.07.2026 14:45
26 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetti.
Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 26 yaşındaki uzman çavuş, hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir (26), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görevli genç uzman çavuşun acı haberi meslektaşlarını ve ailesini yasa boğarken, cenazesinin memleketi Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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