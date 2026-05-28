28.05.2026 16:05

112'ye gelen ihbar şehri ayağa kaldırmıştı. 2 çocuk sağ bulundu
İHA
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaybolan 2 çocuk, jandarma ekiplerince kırsal alanda sağ olarak bulundu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde  112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "Kaybolduk, yolu bilmiyoruz" ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. 

 

112 Acil'in konum sistemi üzerinden yürütülen koordinasyon ve arama çalışmaları sonucu, kayıp olduğu değerlendirilen A.B. (12) ile H.B. (9), Harran ilçesi Seferköy Mahallesi kırsalında bulundu. 

 

Çocukların, babalarının mezarını ziyaret etmek amacıyla otostopla mezarlığa gittikleri, dönüşte yönlerini kaybedince yardım istemek için acil çağrı merkezini aradıkları öğrenildi.

 

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocukların, gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildiği bildirildi.

