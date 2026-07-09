12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
09.07.2026 11:24
Şanlıurfa Jandarması firariyi yakaladı.
Şanlıurfa'da silahla yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa’da hakkında "silahla yağma" suçundan verilmiş 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan T.Y.P. isimli şahsın saklandığı yeri tespit etmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyonu başlatan ekipler, firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma karakoluna götürülen şahsın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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