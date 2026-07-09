12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan T.Y.P. isimli şahsın saklandığı yeri tespit etmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyonu başlatan ekipler, firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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