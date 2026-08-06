16 yaşındaki Deniz'in şüpheli ölümü
06.08.2026 11:15
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'ne sabah saatlerinde, evlerinin balkonundan sokakta oynayan çocukları izlemek isteyen Deniz Karaçizmeli (16) sandalyenin üstüne çıktı.
İddiaya göre, dengesini kaybeden Karaçizmeli balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
16 yaşındaki Deniz, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocuk kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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