31 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Uzun zamandır aranıyordu, yakalandı
10.07.2026 10:25
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan aranıyordu.
Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmaları yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uzun süredir izi sürülen ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan hapis cezasıyla aranan hükümlü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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