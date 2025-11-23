6 ilde dolandırıcılara operasyon
23.11.2025 13:43
Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyet birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 cep telefonu, 3 POS cihazı, 23 banka-kredi kartı, 24'ü açılmamış 36 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayarın ele geçirildi.
Vali Hasan Şıldık, gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığını duyurdu.
