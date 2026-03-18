Araç şarampole devrildi, uzman çavuş yaşamını yitirdi
18.03.2026 23:36
Siverek’te trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da bir aracın takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ördekli Mahallesi kavşağı yakınlarında Uzman Çavuş Kazım Y. idaresindeki 16 MDK 22 plakalı araç, Adıyaman istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi.
Kazada sürücü Kazım Y. ile araçta bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Kazım Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Yıldız için Siverek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Yıldız’ın naaşı, memleketi Afyon’a uğurlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
