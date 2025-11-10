Arazi kavgası can aldı
10.11.2025 13:25
DHA
Şalıurfa'nın Birecik ilçesinde sokak ortasında çıkan arazi kavgasında yaralanan 17 yaşındaki Erol Çelik hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.