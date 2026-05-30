Av tüfeğiyle yılanı öldürmek istedi, evdeki 5 kişi yaraladı

30.05.2026 15:34

Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da evindeki yılanı av tüfeğiyle öldürmek isteyen bir kişi, 5 kişi hafif yaralandı.

Siverek'te Kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde H.Ö. (56) evinde gördüğü yılanı öldürmek için ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti.

 

Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

