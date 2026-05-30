Av tüfeğiyle yılanı öldürmek istedi, evdeki 5 kişi yaraladı
30.05.2026 15:34
Foto: Arşiv
Şanlıurfa'da evindeki yılanı av tüfeğiyle öldürmek isteyen bir kişi, 5 kişi hafif yaralandı.
Siverek'te Kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde H.Ö. (56) evinde gördüğü yılanı öldürmek için ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.