Balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Haberleri DHA 06.07.2021 - 17:26
Şanlıurfa Haberleri - DHA,
Olay, geçen hafta perşembe günü Birecik’in Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
İki katlı evlerinin üst kat balkonunda oynayan Mehmet Altun, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedip düştü.
Yaralanan Mehmet, ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Altun, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük Mehmet, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından defnedildi.
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