Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Yakup Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3’üncü katındaki balkondan zemine düştü.

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