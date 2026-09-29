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Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

29.09.2026 10:12

Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3’üncü katındaki balkondan zemine düştü.

 

Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Yakup Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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