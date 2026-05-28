Bayram sabahı feci kaza. Kurbanı kesip yola çıktılar, araçları takla attı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Ters dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

