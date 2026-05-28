Bayram sabahı feci kaza. Kurbanı kesip yola çıktılar, araçları takla attı
28.05.2026 09:13
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'da kurban kestikten sonra yola çıkan 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, takla atarak kaza yaptı.
Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu trafik kazası meydana geldi.
Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimini tamamladıktan sonra yola çıktığı öğrenilen 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Ters dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
