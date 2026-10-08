Beyaz çarşaflara seriliyor, güneşte günlerce bekletiliyor

Hazırlanan pestil karışımı, üreticiler tarafından beyaz çarşafların üzerine ince bir tabaka halinde özenle seriliyor. Güneşin altında kurumaya bırakılan pestiller, yeterli kıvama ulaştığında çarşaflardan dikkatlice ayrılıyor.

GÜNEŞ, RÜZGAR VE EL EMEĞİYLE ŞEKİLLENİYOR

Çarşaflardan çıkarılan pestiller daha sonra kesilerek veya katlanarak muhafaza ediliyor. Bazı üreticiler ise pestilleri yeniden açık havada tele asarak kurutmaya devam ediyor. Günler süren bu zahmetli süreçte güneş, rüzgar ve el emeği pestilin son şeklini almasında önemli rol oynuyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pestiller, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan kış aylarında tüketilmek üzere saklanırken, ailelerin kışlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra satışa sunularak üreticilere de gelir sağlıyor.