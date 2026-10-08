Beyaz çarşaflara seriliyor, güneşte günlerce bekletiliyor
08.10.2026 12:14
Beyaz çarşaflara serilen pestiller, güneş altında tatlanıyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pestile dönüştürülüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte geleneksel pestil hazırlığı başladı. Günler süren emeğin ardından hazırlanan pestiller, beyaz çarşafların üzerine serilerek güneş altında kurumaya bırakılıyor.
Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle ezilerek şırası çıkarılıyor. Süzülen üzüm şırası, odun ateşinde büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra un ve nişasta ilave edilerek koyu kıvamlı bir karışım haline getiriliyor.
Pestil hazırlama geleneği, Siverek'te nesilden nesile aktarılıyor.
Hazırlanan pestil karışımı, üreticiler tarafından beyaz çarşafların üzerine ince bir tabaka halinde özenle seriliyor. Güneşin altında kurumaya bırakılan pestiller, yeterli kıvama ulaştığında çarşaflardan dikkatlice ayrılıyor.
GÜNEŞ, RÜZGAR VE EL EMEĞİYLE ŞEKİLLENİYOR
Çarşaflardan çıkarılan pestiller daha sonra kesilerek veya katlanarak muhafaza ediliyor. Bazı üreticiler ise pestilleri yeniden açık havada tele asarak kurutmaya devam ediyor. Günler süren bu zahmetli süreçte güneş, rüzgar ve el emeği pestilin son şeklini almasında önemli rol oynuyor.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pestiller, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan kış aylarında tüketilmek üzere saklanırken, ailelerin kışlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra satışa sunularak üreticilere de gelir sağlıyor.
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