Binadan dökülen beton parçaları hastanelik etti
29.03.2026 10:38
Son Güncelleme: 29.03.2026 11:07
Binanın dış kaplamasından beton parçaları döküldü.
Şanlıurfa'da binadan dökülen parçalar kaldırımda yürüyen bir kişinin kafasına düştü.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir binanın dış kaplamasından dökülen beton parçaları, kaldırımda yürüyen bir vatandaşı hastanelik etti.
Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Bir binanın dış kaplama parçaları kaldırımda yürüyen Feyzullah K.’ın kafasına düştü. Çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde kalan kişinin yardımına koşarak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR
Burada tedavi altına alınan yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye giden görevliler ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
