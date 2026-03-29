Binadan dökülen beton parçaları hastanelik etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir binanın dış kaplamasından dökülen beton parçaları, kaldırımda yürüyen bir vatandaşı hastanelik etti.

Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Bir binanın dış kaplama parçaları kaldırımda yürüyen Feyzullah K.’ın kafasına düştü. Çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde kalan kişinin yardımına koşarak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye giden görevliler ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.