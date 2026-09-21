Birecik'te eski Ziraat Odası Başkanı'nı öldüren şüpheli 1 yıl sonra yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonla Abit Çakmak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakmak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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