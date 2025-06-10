Çobanlar arasında hayvan otlatma kavgası: 1 şüpheli tutuklandı

Kırsal Küptepe Mahallesi'nde dün çobanlar arasında başlayan ve yakınlarının da katılması sonucu 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan, yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Kırsal Küptepe Mahallesi'nde dün çobanlar arasında hayvanların otlatılacağı arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma çobanların yakınlarının da karıştığı bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmüş, olayda 1'i ağır 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralı bir kişi Şanlıurfa'ya sevk edilmişti.



