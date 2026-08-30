Çocukların kavgasına aileler karıştı, silah çekildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgasının ardından aileler arasında yaşanan tartışmada bir kişi, iddiaya göre ruhsatsız tabancasını anne ve oğluna doğrultarak tehdit etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki küçük çocuğun kavga etmesinin ardından çocuklardan birinin ağabeyi, diğer çocuğu uyardı. Bunun üzerine evinden çıkan çocuğun babası, belindeki tabancayı çekerek ağabey ve annesine doğrulttu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin silahını çektiği, ardından anne ve oğlunu iteklediği anlar yer aldı.

Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle davrandığını sordu. Şüphelinin, “Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var” diyerek tehdidini sürdürdüğü öne sürüldü.

Olay yerinden otomobille ayrılan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerince ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.