DAEŞ operasyonu: 5 tutuklama
09.11.2025 12:33
AA
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ile bunların ifadesi doğrultusunda Gaziantep'te yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
