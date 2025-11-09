DAEŞ operasyonu: 5 tutuklama

09.11.2025 12:33

Anadolu Ajansı

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ile bunların ifadesi doğrultusunda Gaziantep'te yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

 

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

