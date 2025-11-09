DAEŞ operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ile bunların ifadesi doğrultusunda Gaziantep'te yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

