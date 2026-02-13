Doğum günü kutlaması faciaya dönüştü. Oynadığı silah patlayıp can verdi
Mustafa Şaşak henüz 17 yaşındaydı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk, doğum günü kutlamasının ardından yaşanan silah kazasında hayatını kaybetti.
Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde gece nöbetinde olan 17 yaşındaki Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı.
Kutlamanın ardından arkadaşlarının kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada, kulübede bulunan bir silahla oynadığı ileri sürülen Şaşak, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan doktorların müdahalesine rağmen Şaşak kurtarılamadı. Şaşak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
