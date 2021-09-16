Durdurmaya çalıştığı kamyonetiyle ağaç arasında sıkışıp öldü

Şanlıurfa Haberleri 16.09.2021 - 20:06
Olay, Birecik Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan İzzet Utkun, sebze ve meyve yüklü 27 AFN 576 plakalı kamyonetini durdurup satış yapmaya başladı.
Utkun müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı. Utkun, durdurmak için önüne koştuğu kamyonetle ağaç arasında sıkıştı.
İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İzzet Utkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Utkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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