Düşük nedeniyle travma yaşadı, hastaneden yenidoğan bebek kaçırmaya çalıştı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenidoğan kaçırma girişimi meydana geldi.

İddiaya göre hemşire kılığında hastaneye giren H.İ.Ö. isimli kadın, yenidoğan servisinden bir bebek alarak yoğun bakıma götüreceğini söyledi. Durumdan şüphelenen hastane görevlisi, hemşire kılığındaki kadına refakat etti.

Görevlinin yanından ayrılmaması üzerine paniğe kapılan kadın, bebeği bırakarak kaçtı. Haber verilmesini üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi.

DÜŞÜK NEDENİYLE TRAVMA YAŞADIĞI İDDİASI

Kadının daha önce düşük yaptığı için duygusal bir travma geçirdiği öğrenildi.