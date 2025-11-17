Elektrik panoları alev aldı

Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar ve Bahçelievler mahallelerinde, yüzlerce aboneye elektrik sağlayan iki yer altı kablosuna yapılan yasa dışı müdahale, panoların alev almasıyla ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, çok sayıda abonenin panoya yer altından gelen kabloları delerek ev ya da iş yerlerine kaçak bağlantı yaptığı belirlendi.

Benzer bir durum Suruç ilçesinin Hürriyet ve Dikili mahallelerinde de yaşandı. Burada da 2 ayrı pano, kaçak bağlantıların oluşturduğu aşırı yüklenme nedeniyle zarar gördü. Dicle Elektrik ekipleri, hizmetin aksamaması için yanan panoları hızla yenileriyle değiştirerek yeniden devreye aldı.