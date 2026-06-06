Eşini ve kızını vurup kayıplara karıştı

Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede H.T. ile eşi E.T. arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.T., yanında bulunan tabancayla eşi E.T. ve kızı M.T.’ye ateş etti.

DURUMLARI AĞIR

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Şüpheli H.T. olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve kız, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.