Eşini ve kızını vurup kayıplara karıştı
06.06.2026 14:37
Anne ve kız hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşinin ve kızını tabancayla vurup kaçtı. Anne kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede H.T. ile eşi E.T. arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı.
Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.T., yanında bulunan tabancayla eşi E.T. ve kızı M.T.’ye ateş etti.
DURUMLARI AĞIR
Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Şüpheli H.T. olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve kız, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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