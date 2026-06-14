Gezi teknesi sürüklendi: 40 kişi kurtarıldı
14.06.2026 16:43
Kurtarılan 40 yerli turist, başka bir tekneye alınarak kıyıya götürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Birecik Baraj Gölü'nde turistik gezi yapan bir tekne arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 40 yolcu, jandarma botuyla güvenli şekilde tahliye edilirken, arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.
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