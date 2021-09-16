İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı

Şanlıurfa Haberleri DHA 16.09.2021 - 10:26
Şanlıurfa Haberleri - DHA,
Kaza, gece Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Sımaklı, yönetimindeki 13 DE 079 plakalı kamyonetle ilerlerken, aniden yola çıkan ineklere çarptı.
Kazada 2 inek öldü, kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole devrildi.
Cevher Sımaklı'nın dışarı çıkmasının ardından kamyonet, bir anda alev aldı.
İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.
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