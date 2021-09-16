İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı.

Şanlıurfa Haberleri DHA 16.09.2021 - 10:26

İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı

Şanlıurfa Haberleri - DHA,

Kaza, gece Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Sımaklı, yönetimindeki 13 DE 079 plakalı kamyonetle ilerlerken, aniden yola çıkan ineklere çarptı.

Kazada 2 inek öldü, kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole devrildi.

Cevher Sımaklı'nın dışarı çıkmasının ardından kamyonet, bir anda alev aldı.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.

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