İşçi servisi tahliye kanalına devrildi. 15 yaralı

Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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