Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar mısır tarlasında yakalandı
23.09.2026 16:41
Kaçan şüpheliler, mısır tarlasında dron takibi ile yakalandılar.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken mısır tarlasında dronla takip edilip yakalandı.
Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri cep telefonunu kırmaya çalışırken, diğer ikisi ise girdikleri mısır tarlasında yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda da 16 cep telefonu, 3 sim kart, 40 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, polis rozeti, 5 sahte adli doküman, kelepçe ve dürbün ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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