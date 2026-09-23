Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar mısır tarlasında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken mısır tarlasında dronla takip edilip yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda da 16 cep telefonu, 3 sim kart, 40 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, polis rozeti, 5 sahte adli doküman, kelepçe ve dürbün ele geçirildi.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri cep telefonunu kırmaya çalışırken, diğer ikisi ise girdikleri mısır tarlasında yakalandı.

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