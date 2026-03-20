Kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

20.03.2026 12:56

IHA

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa’da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

Yapılan çalışmada 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., Viranşehir ilçesinde ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

 

Gözaltına alınan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

