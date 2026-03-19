Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
19.03.2026 16:01
5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa'da kesinleşmiş 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. saklandığı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Jandarma ekiplerinin Eyyübiye ilçesindeki adrese düzenlediği operasyonda K.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.