Kusma ve mide bulantısıyla hastaneye koştular

Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Binada, doğalgaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

